Un jutjat de Barcelona obre diligències contra Errejón per la denúncia d'agressió sexual de Nízar

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 11 de Barcelona ha obert diligències contra l'exdiputat Íñigo Errejón per la denúncia d'agressió sexual de la col·laboradora de televisió i exconcursant de 'Gran Hermano' Aída Nízar.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han explicat a Europa Press que la setmana passada van rebre la causa procedent d'un jutjat de Marbella.

Ara com ara, Errejón està personat en la causa però no hi ha cap diligència acordada.

Segons van detallar fonts policials a Europa Press, Nizár va denunciar que, durant un acte el maig del 2015, Errejón la va veure, se li va abraonar, li va dir que "era més bonica en persona" i que havia de canviar les seves idees retrògrades polítiques, en les seves paraules.

D'acord amb el relat de Nízar, mentre l'abraçava "amb força cap a les seves parts", presumptament va sentir que Errejón tenia una erecció, i després li va fer un petó a la galta i li va demanar el telèfon, però ella suposadament el va apartar i l'exdiputat es va tornar a acostar i li va donar una surra a les natges.