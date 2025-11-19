Un jutjat de Barcelona condemna Francesc Rubiralta a pagar 7 milions a Celsa

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutjat del mercantil número 4 de Barcelona ha condemnat l'antic administrador de Grupo Celsa Francesc Rubiralta a abonar 7.192.127,55 euros a la siderúrgica, segons la sentència consultada per Europa Pres
La resolució deriva d'una demanda interposada per exercir l'acció de responsabilitat social de Grupo Celsa, a través de la seva participada Celsa Opco SA, contra Rubiralta per remuneracions excessives entre 2022 i 2023.
El magistrat aprecia que la quantitat cobrada per Rubiralta en concepte de retribucions variables té un caràcter tòxic i l'obliga a retornar-la.
El titular argumenta que hi va haver un "menyspreu de l'interès social per part del demandat a favor del lucre personal" i que la seva conducta envers la companyia va ser deslleial.
La sentència no és ferma i es pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Barcelona.