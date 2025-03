Un jutjat de Barcelona avala la publicació del llibre sobre José Bretón

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -

El titular del jutjat de primera instància 39 de Barcelona ha denegat la mesura cautelar sol·licitada per la secció de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, que demanava la suspensió provisional de la publicació i distribució del llibre de Luisgé Martín 'El odio' (Anagrama), que recull les confessions de José Bretón sobre l'assassinat dels seus fills a Còrdova el 2011.

En la interlocutòria consultada per Europa Press, el jutge sosté que la mesura cautelar pretén preservar el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels menors i de la mare, però que els documents aportats per justificar-ho "no són adequats", ja que són articles periodístics en què es fa referència al llibre.

Cap mostra el contingut del llibre, per la qual cosa el jutge diu que "és absolutament impossible poder fer un judici provisional" i determinar ni tan sols el gènere del llibre, una qüestió d'especial transcendència a l'hora de ponderar els límits de la llibertat d'expressió.