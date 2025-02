Un jutjat avala una multa de l'Ajuntament de Barcelona a un promotor per incomplir el 30%

La primera sentència sobre la norma rebutja les motivacions polítiques que al·legava el recurrent

La jutgessa substituta del Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona ha desestimat el recurs d'Alojantis, S.L.O. contra una sanció que l'Ajuntament de Barcelona va interposar a la promotora després d'unes obres que va considerar majors i que, per tant, implicaven l'obligació de destinar el 30% dels pisos a habitatges protegits, segons la sentència consultada per Europa Press.

La promotora va presentar un recurs sol·licitant l'anul·lació de les resolucions dictades pel consistori que ordenava enderrocar les obres efectuades a l'edifici sense llicència o sense adequació a la mateixa i prohibir els nous usos que permetessin els canvis fets a l'edifici.

El recurs d'alçada presentat contra la multa l'agost del 2023 que es va desestimar pel consistori el novembre del 2023 argumentava que existia "un objectiu perseguit per l'Ajuntament de caràcter polític que comporta una desviació de poder en grau màxim per obligar a reservar el 30% del sostre destinat a habitatge dins de l'edifici a habitatge de protecció pública".

L'ampliació de la demanda recollia a més referències al "fracàs estrepitós de la política municipal d'obligar als promotors privats a destinar el 30% dels seus habitatges a protecció pública", amb l'aportació de diferents notícies de mitjans de comunicació sobre aquest suposat fracàs.

La sentència, dictada el passat 8 de gener, exposa que les consideracions que qüestionen decisions de caràcter polític són apreciacions subjectives i no jurídico-tècniques, per la qual cosa no poden ser objecte de valoració i no poden ser examinades per fonamentar la suposada desviació de poder.

"GRAN REHABILITACIÓ"

El recurs de la promotora argumentava a més que les obres no complien amb els criteris per considerar-les una "gran rehabilitació", que la finca no complia amb la grandària mínima per complir amb l'obligació de cedir el 30% a habitatge públic, a més de considerar que l'ordre d'enderrocament era desproporcionada.

La sentència confirma que les actuacions sí que s'havien de considerar una gran rehabilitació, que la grandària total de la finca superava el mínim per haver de destinar el 30% a habitatge públic, i que es conclou de la prova practicada que "no hi ha cap vulneració del principi de proporcionalitat".

PRIMERA SENTÈNCIA FAVORABLE

Segons ha confirmat aquest dilluns la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, aquesta sentència és la primera favorable sobre la normativa del 30%.

Bonet ha explicat que els equips tècnics estan preparant un procediment sancionador per fer complir de forma "estricta" la normativa.