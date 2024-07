Un jutjat amnistia els 46 policies investigats per les càrregues de l'1-O a Barcelona

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El jutjat d'instrucció 7 de Barcelona ha acordat aquest dimarts aplicar la llei d'amnistia als 46 agents de la Policia Nacional investigats per les càrregues de l'1-O als col·legis electorals de Barcelona.

En la resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge Francisco Miralles sosté que "l'amnistia ha de ser aplicada als investigats en aquest procediment, ja que les actuacions van ser d'escassa durada individual".

Afegeix que aquestes actuacions estan "emmarcades en un objectiu policial definit i que no van continuar un cop assolit sense que s'estenguessin en el temps més enllà de la mateixa maniobra policial d'entrada i sortida als diferents col·legis electorals".

Afirma que els fets investigats no van ser prou greus com per excloure'ls de l'aplicació d'aquesta mesura de gràcia, que no empara delictes de lesions penats amb més de cinc anys de presó, ni tampoc delictes de tortures o tracte degradant.

NO HI VA HAVER LESIONS DE GRAVETAT

En aquest cas, el jutge considera que cap dels uniformats va lesionar de gravetat els qui van acudir als col·legis electorals per participar en el referèndum de l'1-O, malgrat que les acusacions populars exercides per Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC demanaven que les seves actuacions no quedessin emparades per aquesta llei.

Aquesta norma eximeix de responsabilitat penal, administrativa o comptable els autors d'actes executats en el marc de les consultes celebrades a Catalunya el 9 de novembre del 2014 i l'1 d'octubre del 2023, a més dels preparatius i les seves conseqüències, sempre que s'hagin produït entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023.