La jutgessa de Sabadell descarta que els anònims a Helena Jubany fossin de Laiglesia

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El jutjat de primera instància 2 de Sabadell (Barcelona) que investiga l'assassinat d'Helena Jubany el desembre del 2001 no ha pogut determinar que l'autoria dels anònims que Jubany va rebre mesos abans de morir fossin de Santiago Laiglesia, investigat pel crim.
Així consta en una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dimarts després de rebre la pericial cal·ligràfica relativa als anònims, segons la qual, indica la instructora, en una part de les mostres no és possible establir l'autoria i, en l'altra, "es descarta" que siguin de Laiglesia.
La sentència també rebutja decretar l'arxivament definitiu de la causa contra Ana Echaguibel tot i que els resultats de l'acarament de l'ADN amb el jersei de Jubany no siguin positius i es dona cinc dies a les parts per demanar més diligències o presentar els escrits d'acusació i defensa.