La jutgessa de Sabadell acorda que Laiglesia vagi a judici per l'assassinat de Jubany

SABADELL (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
La jutgessa de Sabadell (Barcelona) que instrueix la causa per l'assassinat d'Helena Jubany el 2001 ha decretat l'obertura de judici oral contra Santiago Laiglesia, com sol·licitaven la Fiscalia i la família de la víctima, segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press.
Així ho ha acordat la titular del jutjat de primera instància número 2 de Sabadell després d'una audiència preliminar celebrada aquest divendres al matí, en la qual la defensa de Laiglesia ha demanat que s'arxivi el procediment i ha introduït la hipòtesi que la presència de l'ADN del seu defensat al jersei de la víctima es podria deure a una "transferència indirecta".
La instructora ha acordat el sobreseïment provisional de la causa pel que fa a Xavier Jiménez, atès que ni la Fiscalia ni l'acusació particular han interessat l'obertura del judici oral.