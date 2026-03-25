Una jutgessa rebutja suspendre l'eutanàsia a la jove de Barcelona

Advocats Cristians va demanar mesures cautelaríssimes per sotmetre-la a tractament psiquiàtric
BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -
La titular de la plaça 20 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha denegat la petició de mesures cautelaríssimes presentada per Advocats Cristians, que sol·licitava la suspensió de l'eutanàsia a la jove de Barcelona en no ser l'òrgan competent per decidir-ho, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians va sol·licitar dimarts davant el jutjat d'instrucció en què va presentar una querella per presumpta prevaricació contra els professionals que van avaluar la jove l'adopció de mesures cautelaríssimes per mirar de frenar l'eutanàsia.
També van sol·licitar a la instructora que es donés tractament psicològic i psiquiàtric immediat a la jove, que està previst que rebi l'eutanàsia dijous, després d'haver estat avaluada per 7 professionals que no van plantejar dubtes sobre la seva capacitat de decisió.
AVALS
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar l'eutanàsia a la jove, que pateix una lesió medul·lar que afecta la seva mobilitat, tot i que va estimar el recurs del pare en entendre que tenia dret a ser part en el procediment.
En la sentència, l'alt tribunal català va dir que no tenia arguments que li permetessin sustentar que la jove no compleix "amb els elements de base requerits" per sol·licitar l'eutanàsia, atesa l'existència d'informes mèdics que acrediten el ple compliment dels requisits.
En primera instància, la jutgessa ja va concloure que la noia tenia dret a rebre l'eutanàsia després de valorar els informes positius de tots els professionals mèdics que, en el diagnòstic, van coincidir que patia un sofriment.
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va rebutjar suspendre l'eutanàsia a la jove mitjançant una resolució del 10 de març, en la qual va desestimar la petició de mesures cautelars sol·licitada per Advocats Cristians.
El Tribunal d'Estrasburg es va pronunciar després que el Tribunal Constitucional inadmetés de manera unànime el recurs del pare, que demanava suspendre l'eutanàsia, i que el Tribunal Suprem rebutgés al gener el recurs de cassació en el mateix sentit.