La jutgessa ratifica presó provisional per 4 sospitosos del tiroteig davant la comissaria de Tarragona

Fixa una fiança de 5.000 euros per a dos d'ells perquè no van tocar cap arma



TARRAGONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció 4 de Tarragona ha ratificat la presó provisional que va dictar per a quatre dels sis detinguts per presumptament participar en un tiroteig el 10 d'octubre al barri del Campclar, davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, en el qual va morir una persona.

A les interlocutòries a les quals ha tingut accés Europa Press, la jutgessa justifica que hi ha prous indicis de que un dels homes presumptament va matar la víctima disparant-li reiteradament amb una pistola, i que un altre presumptament va disparar i va ferir una altra persona (fill de la víctima mortal) amb una escopeta.

Per aquests dos sospitosos la jutgessa ha ratificat la presó provisional sense fiança, mentre que per als altres dos ha estipulat una fiança de 5.000 euros perquè creu que no van ser autors materials de l'homicidi ni de l'intent perquè els indicis assenyalen que cap dels dos va utilitzar cap arma.

Els trets es van donar durant una baralla entre tots els implicats i altres persones que no formen part de la causa, en la qual es van colpejar amb pals i ganivets.

Els sis implicats són família: el sospitós de l'homicidi és l'oncle de l'altre home sospitós d'intent d'homicidi, i els dos empresonats amb fiança són, respectivament, germà i fill del primer sospitós.

Els dos sospitosos que estan en llibertat provisional (nebots del sospitós d'intent d'homicidi) estan obligats a comparèixer periòdicament en el jutjat mentre se'ls investiga.