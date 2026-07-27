La jutgessa processa 3 mossos per la fugida de Puigdemont del 8 d'agost del 2024

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La magistrada que va investigar 3 agents dels Mossos d'Esquadra per la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont després de la seva visita a Barcelona el 8 d'agost del 2024 i que va acordar l'arxivament en no veure indicis de delicte ha processat els tres policies per ordre de l'Audiència de Barcelona, que va acordar la reobertura de la causa el passat 7 de juliol.
Segons la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, la titular del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha traslladat les actuacions al ministeri fiscal i a les acusacions personades perquè en el termini de 10 dies formulin l'escrit d'acusació.
Així, i d'acord amb la interlocutòria de l'Audiència, la magistrada veu prou indicis per poder afirmar que existia un vincle entre els investigats encaminat a aconseguir la fugida de Puigdemont, malgrat l'ordre de detenció vigent en contra d'ell dictada pel Tribunal Suprem.
"A aquest efecte cadascun d'ells hauria assumit una tasca pròpia i complementària, actuant de manera concertada, per evitar que el Sr. Puigdemont fos detingut i possibilitar la seva fugida posterior", segons la interlocutòria.
INDICIS
En la interlocutòria, l'Audiència va esgrimir que de l'anàlisi dels elements indiciaris en el marc de la investigació es desprenien prou motius per estimar que la presència dels 3 investigats al lloc i moment dels fets "no era merament casual".
Ho va fer a partir dels informes elaborats per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos, que recullen imatges i vídeos dels investigats envoltant Puigdemont "a molt curta distància" d'ell.
En alguns fotogrames es veu com l'arriben a agafar del braç per ajudar-lo a avançar en l'aglomeració de persones, en una disposició que el mateix cos policial qualifica d'"encapsulament, pròpia del servei de protecció de personalitats".
RECURSOS D'HAZTE OÍR I VOX
La secció 7 de l'Audiència va ordenar reobrir la causa després d'estimar els recursos de les acusacions, Hazte Oír i Vox, i revocar la interlocutòria de la titular del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona, que havia ordenat el sobreseïment provisional de les diligències.
El tribunal va entendre que els fets atribuïts als mossos investigats podrien constituir un delicte recollit en l'article 408 del Codi Penal, castigat amb una pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic de 6 mesos a 2 anys, per deixar "intencionadament" de perseguir un delicte.