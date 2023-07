La jutgessa processa a Dani Alves per presumpta agressió sexual i el cita aquest dimecres

Li imposa una fiança de 150.000 euros per a possibles responsabilitats civils que fixi la sentència

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 15 de Barcelona ha acabat la investigació al futbolista Dani Alves per presumptament agredir sexualment una jove a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre, per la qual cosa ha decidit processar-lo, i l'ha citat aquest dimecres a les 12.30 hores per comunicar-li-ho.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press han explicat que la jutgessa l'ha citat per a aquest últim tràmit de la instrucció, pel qual el jugador haurà d'acudir presencialment a la Ciutat de la Justícia.

Allí, la jutgessa li exposarà els motius del processament i Alves podrà declarar o bé abstenir-se, la qual cosa és més habitual en aquest tràmit, i després serà el torn perquè les parts presentin els seus escrits d'acusació i de defensa.

La jutgessa també li ha imposat una fiança de 150.000 euros, que no afecta a la seva situació de presó provisional sinó que és una forma d'avançar possibles responsabilitats civils que pugui fixar la sentència.

Alves està a la presó provisional des del 20 de gener i des de llavors la seva defensa ha demanat en diverses ocasions que surti en llibertat, una cosa que tant la instructora com l'Audiència de Barcelona han desestimat, de manera que el dimecres arribarà al jutjat conduït pels Mossos d'Esquadra des de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

En l'última ocasió que l'Audiència de Barcelona va rebutjar deixar-lo en llibertat provisional, els jutges van afirmar que els indicis que tenien per mantenir-lo a presó es mantenien, i que les noves proves que havia reunit la investigació "no solament no els desvirtuen, sinó que els confirmen", i en aquest sentit van fer referència a l'informe sobre les petjades al lavabo on es va denunciar l'agressió, que no coincideixen amb la postura que Alves va explicar a la seva declaració.