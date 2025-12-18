La jutgessa requisa els mòbils dels mossos investigats per la fugida de Puigdemont

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
La magistrada que investiga 3 mossos per la seva presumpta participació de manera concertada en la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 8 d'agost del 2024 ha ordenat "la recollida i intervenció forçosa" dels seus mòbils, segons la interlocutòria consultada per Europa Press.
La titular del jutjat 24 de Barcelona, que inicialment va rebutjar la petició d'HazteOir, ho acorda ara en virtut d'una interlocutòria dictada per l'Audiència de Barcelona i argumenta que cal identificar les trucades i missatges via SMS, Whatsapp o Telegram entre els investigats i algun nombre vinculat a Puigdemont en un període comprès entre el 8 de juliol i el 9 d'agost, tal com ha avançat 'La Razón'.
La instructora assenyala que aquestes mesures són "proporcionades" i necessàries per avançar en la investigació, a més de conèixer fets que es puguin atribuir als mossos investigats i subratlla que no hi ha mesures menys oneroses i útils per a l'esclariment del cas.
Per aquest motiu, ordena la "recollida i intervenció forçosa, abocament, anàlisi i estudi dels mòbils propietat dels investigats" per analitzar els fluxos de comunicació via trucada o missatge per tal de constatar si hi va haver comunicacions entre els investigats i algun número vinculat a l'expresident.
La Fiscalia considera que la mesura és "proporcionada" un cop ponderat el delicte que podrien haver comès els investigats i les conseqüències sobre el seu dret a la intimitat i, per tant, la considera idònia per a la investigació.