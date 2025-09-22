La jutgessa obre judici contra la parella d'Ayuso per presumpte frau fiscal i pertinença a grup criminal

MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa Carmen Rodríguez Medel, substituta del jutjat d'instrucció 19 de Madrid, ha obert judici oral contra Alberto González Amador per un presumpte frau fiscal de 350.000 euros en els exercicis fiscals del 2020 i 2021, a més de suposada pertinença a grup criminal.
Així consta en una interlocutòria dictada aquest dilluns, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què s'acorda l'obertura de judici oral a la parella d'Isabel Díaz Ayuso i quatre investigats més en el procediment judicial. A més, es declara òrgan competent per al coneixement i sentència de la causa al jutjat penal de Madrid.
En l'escrit d'acusació, el fiscal i l'advocat de l'Estat sol·liciten tres anys i nou mesos de presó per a González Amador per dos delictes fiscals en concurs medial amb falsedat documental. Mentre que l'acusació que exerceixen el PSOE i Més Madrid elevava la petició de pena a cinc anys de presó en incloure un delicte comptable i un altre de pertinença a grup criminal.
Quant a González Amador, s'asseurà al banc dels acusats per un delicte contra la Hisenda en relació amb l'impost de societats de l'exercici 2020 en concurs medial amb un delicte de falsedat en document mercantil; i un altre similar en relació amb l'exercici 2021. De la mateixa manera, se'l jutjarà per un delicte continuat comptable i un altre delicte de pertinença a grup criminal.