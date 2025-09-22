La jutgessa investigarà dos exdirectors de la Guàrdia Civil per presumpte espionatge amb Pegasus

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El jutjat d'instrucció 2 de l'Audiència Provincial de Barcelona ha acordat investigar per primera vegada dos exdirectors de la Guàrdia Civil per presumpte espionatge a dirigents independentistes amb els programes Pegasus i Candiru, arran de la querella que van presentar cinc afectats, segons informen fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dilluns.
Així, la jutgessa entén que els fets denunciats poden constituir delictes de descobriment i revelació de secrets informàtics i accés il·legal a sistemes informàtics.
A més dels dos exdirectors de la Guàrdia Civil, Félix Vicente Azón i la seva successora María Gámez, també s'investigarà responsables del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) a banda de membres d'empreses tecnològiques.
L'EXDIRECTORA DEL CNI
Una de les investigades és l'exdirectora del CNI Paz Esteban, citada a declarar el pròxim 29 de setembre com a imputada pel presumpte espionatge a càrrecs d'ERC.
El passat 22 de juliol Esteban va ser imputada per quarta vegada pel jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, moment en el qual també es va imputar 3 directius de l'entramat empresarial NSO (distribuïdor del programa Pegasus), a banda de la mateixa empresa.