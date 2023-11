La jutgessa envia a judici Iqoxe i tres directius per l'explosió amb tres morts el 2020

TARRAGONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del jutjat d'instrucció 1 de Tarragona ha donat per acabada la investigació de l'accident a l'empresa Iqoxe el 14 de gener del 2020, en el qual van morir tres persones, i ha enviat a judici l'empresa com a persona jurídica i tres dels seus directius d'aleshores.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest divendres, la jutgessa ha obert judici oral pels presumptes delictes de tres homicidis imprudents, lesions per imprudència a diversos ferits, estralls, danys també per imprudència, manca de seguretat a l'empresa i delicte contra els drets dels treballadors.

A més de l'empresa, els processats són l'aleshores CEO d'Iqoxe, el director de la planta de Tarragona i el cap de Serveis Generals de Seguretat i Medi Ambient de l'empresa.