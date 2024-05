La jutgessa encarrega que s'analitzi l'ADN de la roba de Jubany amb tècniques de l'FBI

L'Incifor no ha pogut donar "valor estadístic" a les proves genètiques realitzades

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La jutgessa de Sabadell (Barcelona) que investiga el presumpte assassinat d'Helena Jubany el 2001 ha encarregat a la Policia Científica que faci servir tècniques de l'FBI per analitzar l'ADN trobat a la seva roba, segons ha informat la família aquest dimecres en un comunicat.

La Unitat de Genètica Forense de l'Institut de Ciències Forenses de la Universitat de Santiago de Compostel·la (Incifor) no ha pogut donar valor estadístic a l'ADN de la roba de Jubany, per la qual cosa la instructora està en espera dels resultats d'aquesta "nova" prova encarregada el passat 14 de març.

El 10 de maig, l'Incifor va respondre al jutjat de primera instància 2 de Sabadell que "actualment no hi ha eines validades en el camp forense" que permetin donar valors estadístics a mostres d'ADN que presenten degradació i barreja de diversos perfils masculins.

"Amb aquesta resposta, quedaria esgotada la nostra demanda de donar validesa forense a l'evidència científica que 24 dels 25 marcadors d'ADN de cromosoma Y trobats al jersei coincideixen amb els perfils genètics dels dos homes actualment investigats", informa la família.

Entén que el laboratori "no pot donar valors estadístics per confirmar ni descartar els resultats de l'informe de la Dra. Gemma Marfany", tot i que dona explicacions tècniques que explicarien per què un dels 25 marcadors (el DYS518) no coincideix amb cap dels dos investigats.

FULLS DE PAPER

D'altra banda, el passat 26 de gener, la Policia Científica va remetre al jutjat un informe sobre l'estudi d'ADN dels fulls de paper originals dels anònims que va rebre Helena Jubany.

En un dels fulls no van obtenir cap resultat "que permeti individualitzar un perfil genètic amb valor identificatiu" i en l'altre full van trobar un perfil d'ADN masculí que no correspon amb cap dels dos investigats.

El 14 de març, el Laboratori ADN de la Unitat Central d'Anàlisis Clínics de la Comissaria General de Policia Científica situat a Madrid va oferir a la jutgessa instructora la possibilitat de fer altres estudis d'ADN "aplicant noves tècniques d'anàlisi del genoma que l'FBI ha incorporat per resoldre casos complexos, però que fins ara no s'han fet servir a Espanya".

El mateix dia, la jutgessa va oficiar la Policia Científica a fer aquests estudis ampliant el tipus d'anàlisi amb la realització de STR autosòmics amb un kit d'amplificació (Powerplex Fusion) que incorpora dos marcadors genètics nous o anàlisis de seqüenciació massiva (NGS).

Aquests estudis també amplien les anàlisis a les peces de roba d'Helena Jubany (sabates, samarreta, pantalons, mitjons i jersei) on ja s'havia trobat ADN nuclear, però que s'havia considerat "no concloent".

"Ara mateix, doncs, estem en espera de veure si aquestes tècniques aporten cap informació rellevant que ajudi a desencallar la investigació de l'assassinat d'Helena Jubany", informen.