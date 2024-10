Una jutgessa desestima el recurs de Foment per la 'superilla' de Consell de Cent a Barcelona

Laia Bonet assenyala que des del govern municipal "estan satisfets"



BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat del Contenciós Administratiu 1 de Barcelona ha donat la raó a l'Ajuntament de Barcelona i ha desestimat el recurs de Foment del Treball per la 'superilla' de Consell de Cent, que acusava el consistori de saltar-se les normatives del pla urbanístic vigent.

La sentència, consultada per Europa Press aquest dimarts i que pot ser recorreguda en apel·lació en un termini de 15 dies, assegura que els processos municipals van ser correctes i que les acusacions de Foment són "genèriques".

A més, afegeix que "amb els projectes aprovats no existeix voluntat de transformar la naturalesa de la vialidad ni qüestionar la funcionalitat pròpia dels vials", i sosté que queda plenament acreditat que les obres no impliquen la intervenció sobre el traçat, amplària o règim urbanístic del vial.

En la mateixa línia, assegura que són intervencions sobre la "reurbanització de les diferents modalitats de transport, mantenint la funcionalitat del vial com a espai per possibilitar la mobilitat, havent de ser objecte, doncs, d'un projecte d'obra i no d'una modificació de planejament urbanístic".

AVALA LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

Així doncs, la jutgessa ha desestimat el recurs contenciós-administratiu de Foment i avala la tramitació administrativa feta pel consistori, que considera que es va fer "ajustada a dret", ja que no requeria --tal com al·legava Foment-- la modificació prèvia del Pla General Metropolità (PGM).

La patronal sostenia que les obres de l'acord impugnat requerien la modificació del PGM perquè es transformava un vial de la xarxa local de Barcelona en un espai lliure local, encara que la magistrada considera que els documents i informes pericials no acrediten aquest canvi.

"En conclusió, una via urbana i una infraestructura de mobilitat, com són els eixos verds, tenen funcions específiques de mobilitat. L'Ajuntament pot alterar les condicions de circulació dels vehicles i decidir, per exemple, incrementar o disminuir les possibilitats de circulació o modificar el sentit de la circulació dels cicles, VMP o d'altres vehicles", diu.

LAIA BONET

En declaracions als periodistes, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, ha assenyalat que des del govern municipal "estan satisfets" perquè la sentència dona la raó al treball fet pels equips municipals.

Ha dit que Barcelona ha de continuar transformant carrers i fent pacificacions, encara que "des del diàleg, des del consens, des de l'escolta, des de l'entesa", per poder desjudicialitzar la transformació dels carrers de la ciutat, en les seves paraules.

A més, ha explicat que les transformacions són "més o menys homogènies" en tot el tram de Consell de Cent i que hi ha --en les seves paraules-- disparitat de criteris entre els jutjats.