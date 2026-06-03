La jutgessa demana investigar la possible implicació de "terceres persones" en la mort d'Isak Andic

Demana indagar si la psicòloga familiar va tenir alguna influència en els fets
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
La jutgessa que instrueix el cas de la mort del fundador de Mango, Isak Andic, ha demanat investigar la possible influència de "terceres persones" en els fets, concretament de la psicòloga familiar, segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press.
La interlocutòria del jutjat d'instrucció 5 de Martorell (Barcelona), avançada per 'El País', veu "idònies, necessàries i proporcionades" les diligències demanades pels Mossos, atenent la gravetat dels fets, i acorda que s'investigui tant la possible influència de la psicòloga familiar, analitzant converses i missatges, com possiblement d'altres persones.
També demana a la companyia telefònica de Jonathan Andic (fill de la víctima i únic investigat per homicidi), que informi de "totes les comunicacions" que va fer del 21 al 26 de març del 2025, coincidint amb un viatge llampec a Quito (Equador), on ell sosté que li van furtar el mòbil.
La jutgessa al·lega que, en vista del cúmul d'indicis que el podrien implicar, calen una sèrie de comprovacions per acreditar les circumstàncies de la mort d'Isak Andic el 2024 i "poder determinar amb exactitud la possible participació" del seu fill, a banda de terceres persones que hi podrien haver participat.
Sosté que els indicis descoberts, com ja va esgrimir en l'ordre d'empresonament provisional eludible sota fiança, indiquen que les circumstàncies que descriu el fill "no es corresponen amb la realitat i, per tant, no es pot descartar que existeixi una participació activa, premeditada i preparada" en la mort del seu pare.