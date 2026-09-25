La jutgessa decreta que el fisioterapeuta de Juncosa (Lleida) comparegui periòdicament al jutjat

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
LLEIDA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida ha decretat aquest divendres que el fisioterapeuta de 32 anys detingut a Juncosa (Lleida) per presumptes tocaments a tres dels seus pacients comparegui periòdicament al jutjat.
En un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), destaquen que la magistrada, després que ningú no hagi sol·licitat la presó provisional, ha acordat aquestes mesures cautelars.
La causa, en concret, està oberta per un delicte d'agressió sexual.