La jutgessa de la dana rebutja la personació de Mazón en la causa

VALÈNCIA 31 març (EUROPA PRESS) -
La jutgessa que investiga la gestió de la dana del 29 d'octubre del 2024, que va deixar 230 víctimes mortals a la província de València, ha rebutjat la personació de l'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa.
La magistrada de Catarroja ha respost així a la petició formulada dilluns per la representació legal de Mazón de personar-se en el procediment en entendre que no ho pot fer per la seva condició de testimoni i en no haver-hi indicis contra ell.
L'expresident va fer aquesta petició dies després que la magistrada acordés citar-lo com a testimoni en el procediment i una setmana més tard que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana rebutgés imputar-lo en no veure indicis de delicte en la seva gestió de la dana.
Mazón sol·licitava personar-se en el procediment a l'empara de la llei d'enjudiciament criminal, amb l'objectiu de defensar els seus interessos. Al·ludia que volia analitzar les diligències que es continuaven practicant sobre ell després de la resolució del tribunal superior.
Precisament aquest mateix dimarts havia defensat davant els mitjans la seva personació per saber si se'l continuava investigant o no. "Tan senzill com això, crec que tinc dret a saber-ho", havia argumentat.