La jutgessa de la dana eleva al TSJCV l'exposició raonada contra Mazón

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)
La jutgessa de Catarroja (València) que investiga la gestió de la dana ha acordat elevar a la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposició raonada contra l'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón per investigar-lo en la causa per una "inactivitat negligent" en les riuades que van deixar 230 víctimes mortals i una altra més que està en estudi.
La competència per investigar Mazón correspon al TSJCV perquè va plegar del càrrec de president però manté l'acta de diputat a les Corts. En la causa figuren com a investigats l'exconsellera de Justícia i Interior Salomé Pradas i el seu exnúmero dos, Emilio Argüeso.
Per la magistrada, la investigació s'ha d'estendre per l'evident connexitat "a la vista dels indicis" amb la "inactivitat negligent" de Carlos Mazón, sobre qui assegura: "Des del punt de vista de la presidència de la Generalitat, l'emergència es va aturar de facto en el moment que es va entrar al reservat del restaurant", on aquell dia l'excap del Consell va dinar amb la periodista Maribel Vilaplana.
De fet, subratlla que la seva reacció "absolutament passiva, durant prop de cinc hores al reservat d'un restaurant, provarien una presumpta grollera negligència amb un greu resultat mortal, 230 morts, als quals cal sumar els lesionats".
Així consta en una interlocutòria de 109 pàgines consultada per Europa Press, en què la instructora nomena les 230 víctimes i exposa una a una com van morir en una emergència la gestió de la qual corresponia "exclusivament" a la Generalitat Valenciana i la direcció del pla a Pradas.