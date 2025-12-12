La jutgessa de la dana cita Feijóo com a testimoni: podria informar sobre els comentaris que va fer Mazón el 29-O

CUENTA DE 'X' DE NÚÑEZ FEIJÓO - Arxiu
VALÈNCIA 12 des. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa que investiga la gestió de la dana del 29 d'octubre del 2024 ha citat a declarar, en qualitat de testimoni, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, segons una interlocutòria facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
D'aquesta manera, la titular del tribunal d'instància de Catarroja número 3 ha acceptat la petició de l'Associació Víctimes de la DANA 29-0, que exerceix l'acusació particular en el procediment, de cridar a declarar Feijóo.
La instructora justifica la decisió perquè aquest testimoni "podria donar compte i raó dels comentaris" que l'aleshores president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, podria haver fet el 29 d'octubre del 2024 "arran de les converses" amb l'aleshores consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, investigada en aquestes diligències prèvies, "sobre la informació que anava rebent".