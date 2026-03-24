La jutgessa de la dana cita a declarar a Mazón com a testimoni i li demana que aporti voluntàriament les seves trucades

La magistrada torna a cridar a Pradas per a una prova cal·ligràfica respecte a un document aportat pel Sotsdirector d'Emergències
VALÈNCIA, 24 març (EUROPA PRESS) -
La titular de la Plaça número 3 de la Secció Civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Catarroja que investiga la gestió de la dana que el 29 d'octubre del 2024 va deixar 230 víctimes mortals a la província de València ha acordat citar a declarar com a testimoni a l'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.
Així ho ha decidit en una interlocutòria notificada aquest dimarts a les parts, en la qual la magistrada argumenta que la interlocutòria emesa recentment per la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, després que ella elevés una exposició raonada per sol·licitar que Mazón fos investigat, "exclou" la seva "responsabilitat de forma completa en el seu vessant omisiva, al no ostentar la posició de garant", segons ha informat el TSJCV en un comunicat.
La instructora precisa que "no aprecia tampoc el TSJ indicis de delicte en l'acció de l'aforat en una eventual participació activa" (en l'enviament de l'ÉS-Alert). D'aquesta manera, "no és factible efectuar un judici de futur sobre l'obtenció durant la instrucció d'indicis que derivessin en eventuals responsabilitats penals de Carlos Mazón. Una eventualitat que es desconeix i que en cap cas pot ser obstacle, després de la interlocutòria del TSJ, a fi d'acordar la seva declaració testifical", conclou.
La interlocutòria estableix que la seva declaració testifical i la comunicació a l'ara diputat autonòmic perquè aporti voluntàriament a la causa els missatges i cridades telefònics del 29 d'octubre del 2024 relacionats amb la dana s'efectuarà una vegada que la interlocutòria del TSJCV adquireixi fermesa.
MERINO I ALCALDES
En la mateixa resolució, la instructora acorda la declaració testifical de la qual anés portaveu del Consell en aquesta data, Ruth Merino, així com requerir a diversos alcaldes perquè aportin voluntàriament a l'òrgan judicial els llistats de les seves trucades entrants i sortints i els seus missatges el 29-O amb diferents autoritats i membres del Cecopi.
En una segona interlocutòria dictada i notificada aquest dimarts, la magistrada requereix a una associació que dipositi fiança de 6.000 euros per exercir l'acusació popular, a més de la particular --Associació Damnificats per la Dana Alfafar/Horta Sud--.
Finalment, en una providència, la jutgessa acorda, entre altres coses, citar de nou al sotsdirector general d'Emergències de la Generalitat, Jorge Suárez, perquè realitzi aclariments a la seva declaració testifical anterior, així com a l'exconsellera de Justícia investigada, Salomé Pradas, per realitzar un cos d'escriptura per fer una prova pericial cal·ligràfica respecte d'un document manuscrit aportat pel citat sotsdirector general.