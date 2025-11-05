La jutgessa de la dana cita com a testimonis Pérez Llorca, el nucli de Mazón i l'amo d'El Ventorro

VALÈNCIA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La magistrada que instrueix la causa penal de la dana ha acordat citar com a testimonis el nucli del president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, de l'àrea de Presidència; el síndic del PP a les Corts i secretari general del PPCV, Francisco Pérez Llorca, i l'amo d'El Ventorro, el restaurant on l'excap del Consell va dinar el 29 d'octubre amb la periodista Maribel Vilaplana.
Així consta en una interlocutòria d'aquest dimecres, contra la qual es pot presentar recurs, en què la magistrada acorda, a petició de les acusacions populars del PSPV-PSOE i Ciutadans, o d'ofici en algun cas, la citació de Pérez Llorca i del nucli més proper a Mazón.
Es tracta del secretari autonòmic de Presidència de la Generalitat Valenciana, Cayetano García; el secretari autonòmic del Gabinet del President i Comunicació, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicació i Promoció Institucional, Francisco González, i la directora general de l'Oficina de Premsa, María Teresa Gómez, a més de l'assessor Josep Lanuza.
La magistrada emmarca aquestes declaracions en el fet que, en l'anàlisi de la presa de decisions que van tenir lloc al Cecopi el 29 d'octubre del 2024, i en concret de l'enviament de l'alerta a la població, "resulta pertinent" estudiar les trucades de l'exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa "a fi d'esclarir el procés de deliberació" que es va seguir en aquella reunió.
També cita l'amo del restaurant El Ventorro on l'expresident de la Comunitat Valenciana va dinar amb Vilaplana, després de la declaració de la periodista com a testimoni aquesta mateixa setmana, en una compareixença en la qual ha manifestat que el propietari del local era l'única persona que entrava i sortia de la sala on eren, per la qual cosa podria haver sentit alguna conversa de Mazón amb Pradas.