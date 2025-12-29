La jutgessa de la dana accedeix a la petició de Feijóo de declarar per mitjans telemàtics

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en imatge d'arxiu - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
Li reitera la possibilitat d'aportar voluntàriament els missatges de WhatsApp amb la conversa "íntegra" incloent els seus propis
La jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la dana que va deixar 230 víctimes mortals a la província de València el 29 d'octubre de 2024 ha accedit a la petició de la declaració testifical del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, per mitjans telemàtics, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
La magistrada ha dictat una interlocutòria en la qual al·ludeix a l'article 412 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que esmenta Feijóo en la seva sol·licitud, i que en el seu apartat 5 contempla la possibilitat que diputats i senadors declarin des del seu despatx oficial. Per tant, la declaració es durà a terme el 9 de gener a les 9.30 hores al seu despatx oficial al Congrés, via Webex, a través del correu electrònic facilitat pel testimoni, un extrem que comunica a la presidenta del Congrés.
En aquest sentit, la magistrada apunta que "no pot sinó accedir a la petició formulada, que s'efectuï la declaració testifical des del seu despatx oficial al Congrés, a través de mitjans telemàtics, de conformitat amb el referit precepte invocat pel testimoni, en el qual s'empara, via Webex". No obstant això, puntualitza que "tot això sense perjudici" de la possibilitat que té el testimoni de comparèixer davant del jutjat per declarar presencialment la data assenyalada.
La jutgessa va acceptar a mitjan desembre la petició efectuada per l'Associació de Víctimes Mortals Dana 29-0, que exerceix l'acusació particular, de cridar a declarar Feijóo com a testimoni i va justificar la seva decisió en que podria "donar raó dels comentaris" que el llavors president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va poder "haver fet" el 29O "arran de les converses" amb la llavors consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, investigada en aquestes diligències prèvies, "sobre la informació que anava rebent".
Segons recull la resolució, consultada per Europa Press, la sol·licitud de declaració presencial es funda en el compliment de l'acordat en la citació de Feijóo com a testimoni: en el principi d'inmediación i en el d'igualtat. La jutgessa explica que aquesta citació per declarar presencialment atenia al compliment del primer principi posat en relació "amb la rellevància i la gravetat dels fets objecto de la instrucció".
