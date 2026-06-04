La jutgessa del cas Jubany denega donar més temps a la defensa per presentar el seu escrit

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La titular del jutjat de primera instància 2 de Sabadell (Barcelona), que investiga el crim d'Helena Jubany el desembre del 2001, ha denegat a l'advocat de Santiago Laiglesia, principal sospitós del crim, la petició de tenir més temps per presentar l'escrit de defensa, segons ha pogut saber Europa Press.
Així, la magistrada demana que presenti aquest escrit en un termini de cinc dies, si bé li dona més marge per presentar una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei de Jubany i que, segons l'informe elaborat pels Mossos, correspon a Laiglesia.
L'advocat de Laiglesia va sol·licitar més temps a finals de maig per elaborar un contrainforme pericial a càrrec de l'Instituto Canario de Análisis Criminológico, i per poder fer aquesta revisió tècnica, va sol·licitar que els perits poguessin accedir a la totalitat dels arxius primaris, no només als informes pericials elaborats per les unitats pericials i laboratoris.