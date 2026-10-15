La jutgessa del cas Andic prendrà declaració com a testimoni a Miquel Roca en relació amb la fundació

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa de Martorell (Barcelona) que investiga el presumpte homicidi del fundador de Mango, Isak Andic, ha acordat citar a declarar en qualitat de testimoni l'advocat Miquel Roca, al qual el magnat presumptament hauria encarregat la constitució d'una fundació amb finalitats filantròpiques.
Segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat Europa Press, la titular ha acordat totes les testificals proposades per la defensa del fill d'Isak Andic, Jonathan Andic, investigat per aquests fets.
L'equip legal va sol·licitar que es prengués declaració a Roca amb l'objectiu d'intentar desmuntar la hipòtesi incriminatòria de la instructora, que apunta al fet que Jonathan Andic podria tenir una motivació relacionada amb un suposat desacord respecte a la constitució de la fundació i les seves expectatives hereditàries.
La jutgessa també ha acordat prendre declaració al fill de Miquel Roca, l'advocat Joan Roca, en el mateix sentit que el seu pare, a més d'un notari que podria donar compte de la successió de testaments que atorgava anualment Isak Andic i que "podrà fer esvair la mentida del projecte de desheretament de Jonathan Andic", sosté la defensa.
La jutgessa també prendrà declaració a la directora financera i d'administració d'una societat patrimonial designada per Isak Andic per preparar els testaments anuals i les seves successives modificacions, al professional que va contribuir a dissenyar juntament amb el magnat la planificació de la futura gestió del seu patrimoni i de les empreses familiars, i al CEO de Mango, Antonio Ruiz.