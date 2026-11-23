També han declarat l'advocat Joan Roca i l'assessor de comunicació de la patrimonial de la família
MARTORELL (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)
La jutgessa que instrueix la causa pel presumpte homicidi del fundador de Mango, Isak Andic, mort el desembre del 2024 després de caure per un barranc a les coves del Salnitre de Collbató (Barcelona), ha interrogat el detectiu privat Francisco Marco per les filtracions del cas a la premsa i les valoracions que va fer en diversos mitjans de comunicació, han informat fonts judicials a Europa Press.
La titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona), Raquel Nieto, que instrueix la causa en què s'investiga el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, pel presumpte homicidi del seu pare, li ha pres declaració durant més d'una hora en qualitat de testimoni i l'ha advertit que podria deduir testimoni en contra seu (denunciar-lo al jutjat de guàrdia) en cas de parlar amb la premsa.
L'INFORME
Les mateixes fonts han assenyalat que la instructora ha preguntat sobre la prova pericial per a la qual Marco va ser contractat per la defensa de Jonathan Andic, un informe en què s'analitzen les possibles causes d'una caiguda que Isak Andic va patir mesos abans de la seva mort al vestíbul de la Mutua Universal de Barcelona, el 20 de febrer del 2024, i que compara aquell episodi amb el que va passar a Collbató.
De l'anàlisi cinemàtica i biomecànica feta mitjançant mesuraments verificats 'in situ', els perits consideren que ha quedat acreditat un patró de caiguda caracteritzat per una pèrdua sobtada de l'equilibri, un impuls "incontrolable" cap endavant durant diversos metres, la impossibilitat de recuperar la verticalitat, l'absència d'un reflex de protecció amb les mans i una caiguda final cap al costat dret.
Quan li han preguntat per aquest informe, el testimoni ha demanat que se li canviï l'estatut a perit, si bé l'única cosa que ha respost és que la prova pericial encara està en marxa i no ha estat aportada al jutjat, motiu pel qual se li ha tornat a canviar la condició a testimoni i se l'ha informat que serà citat en qualitat de perit més endavant.
VALORACIONS ALS MITJANS
Les mateixes fonts han assenyalat que la instructora li ha preguntat si considera normal fer valoracions als mitjans de comunicació sobre una investigació que continua en marxa, a la qual cosa Marco ha respost que ell es va limitar a defensar una prova pericial que havia aportat aquell dia i que encara no ha conclòs.
També se li ha preguntat en quina data va ser contractat per la defensa i amb quin objectiu, i ha assenyalat que va ser l'octubre del 2025 per fer l'esmentada prova pericial i ha recordat que abans d'aquella data diversos mitjans de comunicació havien informat sobre aquest cas.
ALTRES TESTIMONIS
Aquest dilluns també ha declarat com a testimoni, a petició de la defensa de Jonathan Andic, l'assessor que va contribuir a planificar amb Isak Andic la futura gestió del patrimoni, les empreses familiars i el paper que hi tindrien els tres fills, a més de l'advocat Joan Roca --fill de Miquel Roca--, en relació amb l'encàrrec del fundador de Mango per constituir una fundació amb finalitats benèfiques.
A petició de la Fiscalia també ha declarat l'assessor de comunicació de la patrimonial de la família Andic, a banda d'un metge psicoterapeuta.