La jutgessa cita a declarar les dues germanes de Jonathan Andic i la seva terapeuta

Accepta la petició de la fiscal i també ordena l'obertura de noves diligències
BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -
La jutgessa que instrueix la causa per la mort del fundador de Mango, Isak Andic, ha acceptat la petició de la fiscal Teresa Yoldi de citar a declarar deu testimonis en seu judicial, i entre els compareixents hi ha les dues filles de l'empresari i germanes de Jonathan Andic, a més de la terapeuta familiar, segons ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', la magistrada ha estimat la sol·licitud del ministeri públic, en la llista de testimonis en què també figuren els efectius de la Unitat de Muntanya dels Mossos d'Esquadra que van inspeccionar la zona dels fets, prop de les coves del Salnitre de Collbató (Barcelona).
Gairebé tots els testimonis ja van comparèixer davant els Mossos d'Esquadra durant la fase policial, però ara hauran de ratificar la seva declaració en seu judicial davant la jutgessa, la fiscal i els advocats de les parts, en unes compareixences per les quals encara no s'han fixat dates concretes.
MÒBIL DE JONATHAN ANDIC
D'altra banda, la magistrada ha ordenat l'obertura de noves diligències d'investigació amb l'objectiu d'aportar més informació a la causa i contrastar-la amb les declaracions de Jonathan Andic.
En primer lloc, ha sol·licitat esclarir les dates i actuacions de Jonathan Andic en el seu desplaçament a l'Equador; ha requerit un informe als Mossos en el qual es detalli el funcionament de l'aplicació Whatsapp en un ordinador (dispositiu que també demana confiscar) amb la finalitat de saber si és possible utilitzar aquesta eina sense el terminal mòbil.
També ha sol·licitat al responsable de Ciberseguretat de Mango un registre amb tots els terminals entregats i rebuts per Jonathan Andic entre 2020 i 2025, i ha ordenat una comissió rogatòria a l'empresa Apple perquè aporti tota la informació respecte al compte de Jonathan Andic associada al seu terminal des del desembre del 2024, quan es van produir els fets, fins al març del 2025.
Respecte al telèfon mòbil, la magistrada ha demanat investigar totes les comunicacions, registres de tràfic i connexions associats al dispositiu d'Andic a la franja horària en la qual va estar posicionat en les antenes de telefonia que donen cobertura al lloc dels fet.
Finalment, la jutgessa ha sol·licitat identificar els dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia dels fets, a més d'examinar tots els terminals telefònics que es van connectar a les cel·les de telefonia de la zona entre les 12.33 i les 12.40 hores d'aquell dia.