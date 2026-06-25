La jutgessa del cas Andic cita a declarar els primers testimonis dimarts vinent

Entre els testimonis figuren les germanes de Jonathan Andic i la terapeuta familiar
BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -
La jutgessa de Martorell (Barcelona) que investiga la mort del fundador de Mango, Isak Andic, prendrà declaració als quatre primers testimonis el dimarts 30 de juny i a tres més el divendres 3 de juliol, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dijous en un comunicat.
Divendres, la instructora va acceptar la petició de la fiscal, Teresa Yoldi, de prendre declaració en seu judicial a una desena de testimonis, entre els quals figuren les dues filles del fundador de Mango i germanes de l'investigat per un presumpte delicte d'homicidi, Jonathan Andic.
La jutgessa també va acordar prendre declaració a la terapeuta familiar i als agents de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos d'Esquadra que van inspeccionar la zona on va caure Isak Andic, prop de les coves del Salnitre de Collbató (Barcelona), segons la interlocutòria consultada per Europa Press.
EL MÒBIL
En la mateixa interlocutòria, la magistrada va ordenar noves diligències d'investigació, la majoria relatives al mòbil de l'únic investigat per aquests fets.
En concret, va sol·licitar a la Unitat Territorial d'Homicidis de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra aclarir les dates i actuacions de Jonathan Andic durant el seu desplaçament a l'Equador (viatge en què l'investigat sosté que li van sostreure el telèfon mòbil), incloent els itineraris i activitats que va fer i els contactes que va mantenir.
També va demanar als Mossos elaborar un informe tècnic per saber quin és el funcionament de l'aplicació Whatsapp en un ordinador (dispositiu que demana confiscar) amb la finalitat de veure si és possible fer servir aquesta eina sense el terminal mòbil.
A més a més, va sol·licitar al responsable de Ciberseguretat de Mango un escorcoll amb tots els terminals corporatius entregats i rebuts per Jonathan Andic del 2020 al 2025, i va ordenar una comissió rogatòria a Apple perquè aporti tota la informació respecte al compte associat al seu terminal des del desembre del 2024, quan es van produir els fets, fins al març del 2025.
Sobre el terminal desaparegut a Quito, la magistrada va demanar investigar totes les comunicacions, registres de trànsit i connexions associats al dispositiu d'Andic a la franja horària en què va estar posicionat on les antenes de telefonia donen cobertura al lloc dels fets.