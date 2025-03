La jutgessa avala l'eutanàsia d'una jove de Barcelona i rebutja el recurs del pare

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -

La magistrada del jutjat contenciós 12 de Barcelona ha inadmès el recurs presentat pel pare d'una jove de 24 anys contra la resolució del ple de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya que aprova l'eutanàsia sol·licitada per la seva filla, segons la sentència consultada aquest dilluns per Europa Press.

El pare, representat per la Fundació d'Advocats Cristians, s'oposava a l'eutanàsia al·legant que la seva filla pateix problemes mentals que la incapaciten per prendre aquesta decisió, però la titular argumenta que no s'ha aportat cap prova que tingui disminuïdes les seves capacitats, que a més van ser analitzades per diversos professionals durant el procediment.

Conclou que "no està justificada" la petició del pare d'impedir la mort digna de la filla, que és major d'edat i que, malgrat que té un trastorn límit de la personalitat, segons l'informe psiquiàtric realitzat, no pateix cap crisi o descompensació relacionada i que afecti les seves capacitats.