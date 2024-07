La jutgessa arxiva la peça separada del cas Inipro de Viladecans per prescripció

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 8 de Gavà (Barcelona) ha acordat la prescripció dels fets investigats i l'arxivament de la causa coneguda com cas Inipro Viladecans, una peça separada del cas Inipro que s'instrueix al jutjat de Tarragona per presumptes delictes d'alteració del preu en concursos i subhastes públiques, tràfic d'influències, suborn i malversació.

En aquesta causa s'investigava 12 persones per contractes entre l'empresa Inipro i l'Ajuntament de Tarragona, que van acabar vinculant altres consistoris com el de Viladecans, la qual cosa va donar lloc a aquesta peça separada.

En la interlocutòria consultada per Europa Press, la jutgessa instructora subratlla que els fets investigats es van produir el 2008 i que no es van incoar diligències fins al 2015, a petició del jutjat d'instrucció 1 de Tarragona on s'investiga el cas Inipro.

Si bé el 12 de març del 2024 la Fiscalia ja va demanar el sobreseïment de bona part dels fets investigats en aquesta peça separada, el ministeri públic apreciava la possible comissió d'un delicte d'alteració dels preus en concursos i subhastes públiques i un altre de fraus i extraccions, tot i que aquest últim, segons la jutgessa "queda orfe de tot indici en no haver-se practicat una pericial econòmica que determini el perjudici econòmic".

Pel que fa al primer dels delictes investigats, la titular recorda que té assenyalat un termini de prescripció de cinc anys, "per la qual cosa els fets relacionats amb aquest expedient haurien prescrit el 25 de setembre del 2013", fins i tot abans d'haver començat la instrucció.