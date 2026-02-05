La jutgessa acorda prorrogar la investigació a 3 mossos per la tornada fugaç de Puigdemont el 2024

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La titular del jutjat d'instrucció 24 de Barcelona ha acordat prorrogar 6 mesos la investigació a 3 mossos per la seva presumpta participació en la tornada fugaç a Barcelona de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 8 d'agost del 2024, segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press.
En el text, avançat per 'La Razón', la jutgessa accepta ampliar el termini de la instrucció, que finalitzava el 9 de febrer, a petició de la Fiscalia, Vox i Hazte Oír, i en contra del sol·licitat pels investigats.
La jutgessa argumenta que, tenint en compte la naturalesa dels fets investigats, que poden ser constitutius d'un delicte contra l'administració pública, i que "falten per practicar diligències d'investigació ja acordades" cal acordar la pròrroga.
MÒBILS
Dins aquesta investigació, el desembre passat la magistrada va ordenar "la recollida i intervenció forçosa" dels mòbils als policies, segons la interlocutòria consultada per Europa Press.
La titular, que inicialment va rebutjar la petició d'Hazte Oír, ho va acordar després d'una interlocutòria de l'Audiència de Barcelona, en què assenyalava que calia la identificació de les trucades i missatges via SMS, Whatsapp i Telegram dels investigats i algun número vinculat a Puigdemont en un període comprès entre el 8 de juliol i el 9 d'agost del 2024.
La instructora va al·legar que les mesures eren "proporcionades" i necessàries per avançar en la investigació, com també per conèixer els fets que es poden atribuir als investigats, perquè no hi ha mesures menys oneroses i igual d'últils per a l'aclariment dels fets.