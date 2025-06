Jutges i fiscals es concentren davant del Suprem contra les reformes del Govern central com a avantsala a la vaga

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -

Totes les associacions de jutges i fiscals, excepte les progressistes, s'han concentrat aquest dissabte davant de la seu del Tribunal Suprem per protestar contra les reformes impulsades pel Govern central per modificar l'accés a totes dues carreres i per adaptar la Fiscalia al futur canvi que deixarà en mans dels fiscals les investigacions penals.

La concentració ha reunit unes 5.000 persones, segons els convocants, que destaquen que més de 1.000 eren jutges i fiscals, i s'han sentit crits d'"independència judicial", així com alguns contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i contra el ministre de Justícia, Félix Bolaños.

Aquesta manifestació ha servit d'avantsala a la vaga convocada per als dies 1, 2, i 3 de juliol per l'Associació Professional de la Magistratura (APM), l'Associació Judicial Francisco de Vitòria (AJFV), el Fòrum Judicial Independent (FJI), l'Associació de Fiscals (AF) i l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF).

Els organitzadors de la concentració d'aquest dissabte han llegit un manifest en què declaren que no es tracta d'un acte contra el poder executiu ni contra el legislatiu, sinó que és un acte "a favor del poder judicial" i per "defensar el que és de tothom".

En el manifest es destaca el paper de la independència judicial, "clau per parlar d'una democràcia real", cosa que està "sota amenaça" pel projecte de llei per modificar l'accés a les carreres judicial i fiscal i l'avantprojecte de reforma de l'estatut orgànic del Ministeri Fiscal (EOMF).

Sobre el primer projecte, han indicat que "no respon a cap demanda social" i que s'està tramitat per via d'urgència "sense cap motiu". Segons defensen les organitzacions convocants, aquesta reforma "rebaixarà l'excel·lència" de coneixements en l'accés a aquestes carreres. A més, temen que la creació d'un centre de preparació d'opositors depenent del govern signifiqui la intervenció de l'executiu en la selecció dels membres del poder judicial.

Quant al segon avantprojecte, han criticat que augmenti el poder del Fiscal General de l'Estat, que és nomenat pel Govern central "sense cap filtre previ", així com que eliminin les garanties d'autonomia dels fiscals, "i es redueixin així les possibilitats d'oposar-se a les ordres dels seus caps". A més, han subratllat que als fiscals se'ls assignarà "el comandament de la policia judicial i la investigació dels delictes" en substitució dels jutges d'instrucció.

Amb tot, han indicat que aquestes reformes tenen lloc "en un ambient de continu atac del poder judicial" amb declaracions polítiques que "deslegitimen" les resolucions judicials, cosa que "mina la confiança dels ciutadans".

"L'existència d'un poder judicial fort i independent no és un dret dels jutges, és una garantia de tothom", resa el manifest, que també indica que aquestes reformes van encaminades a "convertir el poder judicial en un poder amb minúscula". Així, si no es retiren els projectes, han assegurat que "no tindran més remei que acudir a la vaga".

Així mateix, han recordat una petició que es repeteix des de "fa lustres" que és la que d'una creació massiva de places judicials i fiscals per millorar la rapidesa del servei i han demanat disculpes "per endavant" pels perjudicis de la vaga.

LA REFORMA SUPOSA "UN PERJUDICI" ALS CIUTADANS

El portaveu de l'Associació Judicial Francisco de Vitòria, Sergio Oliva; la presidenta de l'Associació Professional de la Magistratura, María Jesús del Barco; el president del Fòrum Judicial Independent, Fernando Portillo; la presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Dexeus; i el president de l'Associació Professional i Independent de Fiscals, Miguel Pallares, han insistit que la reforma proposada pel Govern central suposa "un perjudici" per a la ciutadania. "Sense independència judicial els ciutadans estan perduts, per això les reformes legals per les quals estem avui reaccionant no poden sortir", han defensat.

"Exercirem el nostre dret a la vaga, per més que alguns hagin volgut ara, quinze anys després, qüestionar el nostre dret a la vaga. Ho farem i ho farem amb responsabilitat i amb respecte als ciutadans, però hem de fer vaga per ells, no només per nosaltres, per ells també", han subratllat.

En aquest sentit han sol·licitat que "existeixin contrapesos reals en el si de la carrera que limitin les tremendes facultats que avui té reconegudes el Fiscal General de l'Estat perquè no sigui un sobirà absolut i perquè els fiscals puguin tenir mecanismes per discrepar de les ordres que en el seu moment puguin rebre".

Aquesta concentració es va anunciar el passat 17 de juny quan les associacions van anunciar la convocatòria d'aquesta concentració que servirà d'avantsala a la vaga.

Les signants han materialitzat així l'advertiment que van llançar el passat 11 de juny, quan van fer una aturada de deu minuts davant de les seus judicials de tot el país per reclamar la retirada de les reformes anunciades.