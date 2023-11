Jutges i fiscals avisen sibre l'acord PSOE-Junts d'"un risc evident de trencament de la democràcia"

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Associacions de jutges i fiscals han expressat "profunda preocupació" per l'acord aquest dijous entre el PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez com a president del Govern central --que inclou una amnistia estesa fins als suposats casos de 'lawfare' i contempla emprendre "accions de responsabilitat" contra els seus responsables--, en considerar que "existeix un risc evident trencament de la democràcia".

Les quatre associacions judicials --Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) i Foro Judicial Independiente (FJI)-- han signat un comunicat conjunt en el qual posen el focus en "les referències al 'lawfare' o a la 'judicialització de la política' i les seves conseqüències" per expressar el seu "rebuig".

Expliquen que "el text de l'acord conté referències explícites a la possibilitat de desenvolupar comissions d'investigació en seu parlamentària a fi de determinar la presència de situacions de judicialització de la política, amb les conseqüències que, si escau, poden donar lloc a accions de responsabilitat o modificacions legislatives".

"Això podria suposar, a la pràctica, sotmetre a revisió parlamentària els procediments i decisions judicials amb una evident intromissió en la independència judicial i un trencament de la separació de poders", indiquen.

En aquest sentit, responen que "els jutges han d'estar sotmesos únicament a l'imperi de la llei, ja que així ho estableix expressament l'article 117.1 de la Constitució".

Així, denuncien que "aquestes expressions, quan traspuen alguna desconfiança en el funcionament del poder judicial, no són acceptables". "El poder judicial a Espanya és independent, no actua sotmès a pressions polítiques i disposa d'un sistema de garanties jurisdiccionals", afirmen.