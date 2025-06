Jutges i fiscals anuncien tres dies de vaga al juliol si el Govern no retira les reformes en matèria de justícia

Aniran a vaga els dies 1, 2 i 3 de juliol i es concentraran el 28 de juny enfront de la seu del Tribunal Suprem

MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Totes les associacions de jutges i fiscals, excepte les progressistes, han acordat anar a la vaga de tres dies al mes de juliol per protestar per les reformes anunciades pel ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, sobre l'accés a ambdues carreres i sobre la Fiscalia, per adaptar-la al futur canvi de model del procés penal, on les instruccions passaran de jutges a fiscals.

En concret, l'Associació Professional de la Magistratura (APM), l'Associació Judicial Francisco de Vitòria (AJFV), el Fòrum Judicial Independent (FJI), l'Associació de Fiscals (AF) i l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) han recolzat fer vaga contra l'Executiu els dies 1, 2 i 3 de juliol, a més de convocar una concentració el 28 de juny enfront de la seu del Tribunal Suprem.

L'anunci es produeix un dia després de publicar-se consultes internes en les quals més del 80% dels preguntats en aquestes associacions es van mostrar a favor de complir amb l'advertiment d'anar a vaga després de l'aturada de deu minuts convocada l'11 de juny a les seus judicials de tot el país per reclamar la retirada d'aquestes dues reformes.

Davant de l'"èxit massiu" de la protesta, que va registrar més d'un 70% d'adhesió a l'atur --segons els seus càlculs--, els cinc convocants van acordar iniciar un procés de consulta a les seves respectives bases, "de conformitat amb els estatuts i procediments interns de cada organització", amb la finalitat de "valorar el grau de suport a una eventual convocatòria de vaga a la carrera judicial i fiscal", i que s'ha saldat, segons ells, amb un ampli suport.