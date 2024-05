Jutgen per segona vegada un exmetge de la Conselleria d'Interior acusat d'abusar d'una mossa

La Fiscalia demana dos anys de presó mentre ja té una condemna igual pendent de recurs



BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

El jutjat penal 29 de Barcelona va jutjar dimarts un exmetge de la Conselleria d'Interior acusat d'abusar sexualment d'una mossa d'esquadra, el segon judici pel mateix motiu contra l'home que el 2022 ja va ser condemnat a dos anys de presó per abusos a una altra agent.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press han explicat que el judici es va fer a porta tancada, tots dos hi van acudir representats per un advocat particular i l'home va negar les acusacions i va posar en dubte que la dona, en ser agent de policia, pogués ser víctima d'un abús.

La dona, per la seva banda, va relatar que va visitar el metge perquè tenia una patologia física per la qual necessitava una adequació del seu lloc de feina i calia un informe del facultatiu, que presumptament va aprofitar per fer-li tocaments fingint una exploració ginecològica.

Fonts de la Fiscalia consultades per Europa Press han indicat que el fiscal va reclamar una condemna de dos anys de presó, dos anys més de llibertat vigilada i una indemnització de 5.000 euros de la qual reclama que la Generalitat sigui responsable civil subsidiari.

Per la seva banda, l'acusació particular que representa l'agent va reclamar una condemna de tres anys de presó, que sigui inhabilitat per treballar com a metge o sanitari durant el mateix temps i una indemnització de 15.000 euros, també amb la Generalitat com a responsable civil subsidiari, han explicat a Europa Press fonts jurídiques.

JUDICI AMB TRES VÍCTIMES PENDENT

L'home acumula cinc denúncies per abusos a mosses que visitava com a metge del departament: per la primera ja va ser jutjat i condemnat a dos anys de presó en una sentència que està recorreguda, la segona es va jutjar dimarts i les altres tres denúncies de tres agents més es resoldran en un sol judici pel qual encara no s'ha fixat data.

Fonts de la Conselleria d'Interior han recordat que l'home va ser expulsat del cos de treballadors de la Generalitat en presentar-se la segona denúncia contra ell, una decisió que el treballador va recórrer en contra sense èxit, de manera que continua expulsat.