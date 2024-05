Jutgen a partir de dilluns la dona que va confessar matar la seva filla a Sant Joan Despí (Barcelona)

Després del crim el Govern va canviar la normativa sobre violència de progenitors i es va disculpar amb el pare



BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dilluns la dona que va confessar assassinar la seva filla el 31 de maig del 2021 a Sant Joan d'Espí (Barcelona), una nena que tenia quatre anys i es deia Yaiza i de qui la família paterna exigeix una condemna de presó permanent revisable pel crim, igual que la Fiscalia.

El judici l'abordarà un jurat que serà seleccionat el mateix dilluns i veurà l'exposició de totes les proves del cas durant més d'una setmana, fins dimarts 21, i la previsió és que comencin a deliberar l'endemà.

Quan Yaiza va ser assassinada, els seus pares estaven separats i compartien la custòdia de la menor, i la dona presumptament la va matar asfixiant-la mentre era a casa seva.

Per la seva banda, la defensa nega les acusacions i ha demanat que la dona sigui absolta o, en cas contrari, es consideri que va patir un trastorn mental transitori per "mitjà insuperable" --el que l'eximiria de responsabilitat penal-- o es tingui en compte com a atenuant que va actuar per un arravatament i va confessar.

El fiscal li atribueix un delicte d'assassinat amb traïdoria i demana que, en cas que sortís de presó després de la condemna, se li apliqui un període de llibertat vigilada de cinc anys --l'acusació particular ho eleva a 10-- i una ordre d'allunyament respecte del pare i els avis paterns de la nena.

A més, reclama una indemnització de 250.000 euros per al pare i de 75.000 per a cada un dels avis paterns, les mateixes quantitats que reclama la família paterna.

L'acusació particular --que exerceixen el pare i els avis paterns de la nena-- detalla en el seu escrit d'acusació que l'acusada convivia amb la seva mare al pis de Sant Joan Despí on la menor passava setmanes alternes i on va ser assassinada, i la dona presumptament la va atacar després d'acomiadar-se de l'àvia i anar-se'n a dormir a l'habitació que mare i filla compartien.

NOVA OFICINA PER A VÍCTIMES

Arran d'aquest cas, la llavors consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va anunciar la creació d'una nova oficina per a víctimes del delicte i la Generalitat va aprovar un decret que prohibia la comunicació amb els seus fills als pares i mares sospitosos de delictes de violència masclista o familiar.

Ciuró es va reunir amb el pare de Yaiza i es va disculpar per no "haver estat a l'altura" per a la família paterna de la víctima després que el pare va lamentar que li havien faltat suports els mesos després del crim.