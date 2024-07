Jutgen 3 homes per assassinar-ne un altre a ganivetades en una furgoneta a l'Hospitalet (Barcelona)

La Fiscalia sol·licita penes que oscil·len entre els 20 i els 26 anys de presó



Aquest dilluns s'ha constituït a l'Audiència Provincial de Barcelona el jurat popular que jutjarà l'assassinat a punyalades d'un home mentre dormia en una furgoneta abandonada a l'avinguda Catalunya de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) durant la nit del 27 de maig del 2022.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, al qual ha tingut accés Europa Press, els processats, coneguts com El Boli, El Chino i Satánico, "es van concertar amb el propòsit d'acabar amb la vida de la víctima".

Els fets pels quals han estat acusats es van produir entre les 22.30 i les 22.45 hores del 27 de maig del 2022 a l'Hospitalet quan, amb un mocador que els cobria parcialment el rostre, van anar al lloc on sabien que estava aparcada i abandonada la furgoneta a l'interior de la qual dormia la víctima amb altres persones.

NO ES VA PODER DEFENSAR

Segons la Fiscalia, El Chino va obrir sobtadament la porta corredissa lateral mentre Satánico era a l'exterior donant cobertura perquè El Boli, amb una arma blanca, apunyalés "en nombroses ocasions el tórax i l'abdomen" de la víctima.

El ganivet li va seccionar els vasos abdominals, causant-li una hemorràgia interna i un xoc hipovolèmic que va derivar en la mort de la víctima, que estava sota els efectes de l'alcohol i dormint a la part posterior del vehicle quan va patir l'atac, per la qual cosa no va tenir cap oportunitat de defensar-se.

OBSTRUCCIÓ A LA JUSTÍCIA

A més del delicte d'assassinat, l'acusació pública els atribueix a dos d'ells --a El Chino i a El Boli-- un delicte d'obstrucció a la justícia.

El primer es va adreçar tres dies després dels fets a un testimoni i li va dir que si parlava li passaria el mateix que al seu padrí (la víctima); mentre que a una altra persona coneixedora dels fets li va donar un termini d'"una setmana" perquè abandonés l'Hospitalet.

Aquest processat, juntament amb El Boli, va amenaçar un tercer testimoni en dir-li que si no callava "li passaria el mateix" que al mort després d'assabentar-se que havia prestat declaració en una comissaria dels Mossos d'Esquadra i havia efectuat una roda de reconeixement per ajudar a identificar els autors del crim.

PENES D'ENTRE 20 i 26 ANYS

La víctima, que tenia 44 anys, tenia dona, que ara es persona com a acusació particular en la causa.

La Fiscalia sol·licita 20 anys de presó per a cadascun dels acusats pel delicte d'assassinat, als quals afegeix dos més en el cas d'El Boli per intentar entorpir la investigació i sis en el cas d'El Chino per tres delictes d'obstrucció a la justícia.

Pel que fa a la responsabilitat civil, el ministeri públic sol·licita que indemnitzin la vídua amb 120.000 euros pels danys morals causats.