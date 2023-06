Jutgen els quatre acusats d'intentar cremar un home viu en un pis de Barcelona el 2020

Estan acusats, amb dues persones més, de regentar tres narcopisos i el tribunal dicta protecció per a la víctima



BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona jutja des d'aquest dimarts quatre homes acusats de presumptament intentar-ne assassinar un altre el 2020 cremant-lo viu en un pis del districte de Ciutat Vella i que, juntament amb dues persones més --una dona present al judici i un home que ha fugit--, també estan acusats de presumptament regentar tres narcopisos al mateix districte.

En la primera sessió del judici aquest dimarts, el tribunal ha acceptat donar protecció policial a la víctima d'acord amb la petició de la fiscal, que ha exposat que la setmana passada l'home va presentar una denúncia contra dos amics dels acusats (els quatre principals estan en presó provisional) per presumptament haver-lo agredit al carrer donant-li cops al cap amb una barra de fusta.

També per protegir la víctima, el tribunal ha acordat no incorporar en el sumari dades actualitzades de la seva residència perquè no se'l pugui localitzar i la declaració, que serà dimecres, es farà des d'una altra sala perquè no hagi de coincidir amb els acusats.

L'escrit d'acusació de la Fiscalia, consultat per Europa Press, demana condemnes de 18 anys de presó per un presumpte delicte d'incendi en concurs amb un intent d'assassinat, i quatre anys més per un presumpte delicte contra la salut pública; de manera que els quatre principals acusats s'enfronten a una petició de 22 anys de presó.

VOLIEN EL SEU PIS

Segons la fiscal, els sis acusats i sis persones més --fora de la causa perquè la justícia no els ha localitzat-- regentaven tres narcopisos a Ciutat Vella i van saber que la víctima havia ocupat un pis al carrer Magatzems i que hi vivia.

Els quatre acusats d'intentar-lo matar hi van anar el 7 de febrer del 2020 a les 2 hores de la matinada i el van instar a deixar el pis per poder-lo fer servir com un punt de venda de droga, però ell s'hi va negar.

Hi van tornar la mateixa nit a les 5.30 hores, juntament amb un cinquè sospitós que la justícia no ha identificat: aquest, suposadament, es va enfilar fins al balcó de l'habitatge, a la primera planta, i des d'allà va accedir a la cuina-menjador i va obrir la porta perquè la resta entressin.

Una vegada dins van envoltar la víctima, el van emmordassar i van lligar de peus i mans, van escampar teles pel pis, les van ruixar amb un gas líquid i presumptament hi van calar foc.

VA SALTAR PEL BALCÓ

El foc es va estendre en diversos focus i, quan van comprovar que no s'apagaven i afectaven totes les habitacions, els quatre acusats i el cinquè sospitós se'n van anar i van deixar la víctima lligada.

Per escapar del foc, l'home va rodar fins al balcó i va caure al carrer, on veïns de l'edifici el van atendre i el van deslligar.

L'endemà, per ordre d'un jutge, la policia va escorcollar els tres narcopisos que custodiaven als carrers Còdols, Robadors i del Mar, on van confiscar droga i en un van trobar dos clients dormint després d'haver consumit.