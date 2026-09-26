Jutgen a Barcelona a un sanador "il·luminat" per presumpte tracte degradant i agressió sexual

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Fiscalia demana per a l'acusat, detingut a La Pobla de Lillet el 2021, 70 anys de presó
BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -
Fiscalia sol·licita 70 anys de presó per a un professor de ioga i creixement personal, que s'autodenominava "mestre il·luminat", acusat dels presumptes delictes d'abús sexual, tracte degradant i lesions a 5 dones que van acudir a ell en un moment de vulnerabilitat emocional, pels quals serà jutjat dilluns que ve a l'Audiència Provincial de Barcelona.
En l'escrit d'acusació consultat per Europa Press, el ministeri públic sosté que l'acusat impartia una pseudoterapia que, segons ell, consistia a "treballar l'ego de la persona i el creixement personal", fent creure a les víctimes que fora del grup tot el que els esperava era dolor.
Les víctimes van ser captades en moments d'especial vulnerabilitat emocional per diferents situacions personals, com una ruptura sentimental, un accident, una malaltia o desarrelament.
Algunes d'elles van formar part d'aquest grup durant més de 10 anys, en els quals van patir tractes vexatoris i van haver de superar "proves" per conèixer els seus límits, tals com menjar menjar del terra amb les mans lligades a l'esquena o realitzar jocs sexuals que consistien a simular una violació.
Ho van fer fins que una d'elles ho va denunciar al desembre de 2020 --posteriorment van seguir els seus passos quatre víctimes més-- el que va motivar la seva detenció a l'abril de 2021 a La Pobla de Lillet (Barcelona).
TRACTE "DENIGRANT"
Sota el pretext de la sanació personal, l'acusat citava a les víctimes al seu domicili per realitzar unes primeres sessions individuals que combinava amb meditació --per les quals les cobrava--, en les quals es nodria d'informació sobre les seves vides que després utilitzava per atacar els seus punts febles.
El ministeri fiscal afirma que, de forma progressiva, les introduïa en sessions grupals i 'retirs' en els quals minvava l'autoestima i autonomia dels seus alumnes, "provocant que es creguessin tots els comentaris despectius que els dirigia i enaltint aquests al 'mestre' com a únic salvador".
L'acusat, que va arribar a autodenominar-se com a "mestre il·luminat", va instruir als seus alumnes perquè no expliquessin res del que feien en el grup, fent-los creure que ningú els entendria i sota amenaça de sotmetre'ls a càstigs o a l'expulsió, la qual cosa provocava en les víctimes una gran ansietat en creure's perdudes i fora del control del processat, que els augurava una vida plena de desgràcies.
Fiscalia assegura que les sotmetia a un tracte "denigrant i humiliant", menyspreant-les contínuament davant de la resta, aconseguint la seva anul·lació, amb l'objectiu de doblegar la seva voluntat i sotmetre-les a pràctiques sexuals que, d'una altra manera, haguessin estat inconsentidas.
En paral·lel, exercia un control absolut sobre les seves rutines i les seves relacions socials, instant-les a triar entre el seu cercle d'amistats o ell, a deixar el seu treball o a la seva parella, sempre sota amenaça d'expulsió.
PRÀCTIQUES "EXTENUANTS"
El ministeri públic descriu sessions i activitats "extenuants", en les quals presumptament sotmetia als alumnes a un debilitament físic i mental, en paral·lel a una dinàmica de fustigació, ostracisme i insults constants.
Entre aquestes activitats, destaca 'retirs' que incloïen banys en el riu a l'hivern, caminades per la muntanya sense possibilitat de descansar, menjar, beure o orinar --fins i tot a dones en avançat estat de gestació--, i la prohibició de prendre medicació en cas de lesionar-se, comminant a les víctimes a "aguantar el dolor".
També descriu agressions físiques grupals, en les quals l'acusat animava als alumnes a copejar a uns altres, episodis en els quals obligava a les víctimes a ficar-se al llit amb altres persones del grup o externes a ell, amb ell mateix o a participar en orgies, així com intents de modificar la seva orientació sexual.
Aquestes pràctiques formaven part de "proves" que l'acusat exigia als seus alumnes, que aquests havien de complir si desitjaven continuar en el grup, i que van anar guanyant intensitat al llarg del temps, tenint les mateixes, cada vegada més, un contingut sexual.
La Fiscalia sosté que si van accedir va ser perquè no tenien ja "cap capacitat d'enfrontament cap a l'acusat" i després d'haver vist la seva autoestima i la seva capacitat d'advertir els límits morals danyats.
El propòsit de l'acusat era satisfer "els seus deliris sexuals", sent conscient que amb la disciplina que els havia imposat havia aconseguit eliminar qualsevol oposició dels seus alumnes, destruir la seva personalitat, la seva capacitat de pensar i de qüestionar-se la correcció de les esperpèntiques accions que els obligava a realitzar.
Mitjançant aquestes pràctiques, els va fer creure que ell era la seva única salvació, va destruir la seva personalitat i la seva moral, així com la seva capacitat per prendre qualsevol decisió o per entendre la perversitat de les seves accions, provocant-los danys psicològics "de caràcter greu", pels quals han requerit tractament a la seva sortida del grup.