Jutgen Albiol per la presumpta instal·lació d'antenes sense llicència a Badalona (Barcelona) el 2012

La Fiscalia demana dos anys i deu mesos de presó i inhabilitació per a càrrec públic durant deu anys

BARCELONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -

El judici amb jurat popular a l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol (PP), per la presumpta instal·lació d'antenes de telefonia mòbil sense llicència en una comissaria de la localitat el 2012, quan era alcalde, comença aquest dilluns a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Albiol s'enfronta a dos anys i deu mesos de presó, inhabilitació per a càrrec públic durant deu anys i una multa de 9.000 euros per un delicte continuat de prevaricació, un delicte continuat de prevaricació urbanística, un delicte continuat de prevaricació ambiental i omissió del deure de perseguir delictes.

"UN ÚS TOTALMENT INCOMPATIBLE"

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, consultat per Europa Press, la responsable del departament d'ordenació de Vodafone va contactar el juliol del 2012 amb el que llavors era el director de Tecnologia de la Informació de l'Ajuntament de Badalona per sol·licitar parlar amb la persona de contacte per mirar d'instal·lar una estació base de telefonia al Turó d'en Caritg de la localitat.

El van derivar al gerent i conseller delegat d'una empresa municipal de capital íntegrament públic, Engestur, que, en virtut de l'acord del ple de l'Ajuntament de Badalona, era l'encarregat de gestionar les tasques públiques relacionades amb aquest assumpte.

No obstant això, prossegueix l'escrit, el consistori "continuava mantenint la potestat pública d'exercici preceptiu per a l'autorització i intervenció d'aquestes instal·lacions", així com de vetllar per la protecció de la seva legalitat urbanística i ambiental.

Segons el ministeri públic, actuant com a alcalde, Albiol va decidir autoritzar "sense dictar mai cap resolució expressa" que Vodafone pogués fer la instal·lació de telefonia dins del recinte de la Comissaria Central de la Guàrdia Urbana del Turó d'en Caritg.

Ho va fer, prossegueix l'escrit, encara que tant ell com els altres dos acusats, que també ostentaven un càrrec públic, sabien que l'emplaçament no era compatible per a aquest ús, la qual cosa impedia la concessió d'una llicència municipal ambiental i urbanística.

L'escrit recorda que en aquest emplaçament únicament s'admetia l'ús cultural i que els acusats sabien que "emplaçar la instal·lació de telecomunicacions en aquest lloc era un ús totalment incompatible, prohibit per l'ordenament urbanístic" i que, una vegada en funcionament, suposava l'emissió de radiacions que podien tenir un risc per a la salut humana.

CONNECTADA A LA XARXA DE LA COMISSARIA

Malgrat això, el juliol del 2012 Vodafone va aixecar una antena amb tres panells direccionals de 10 metres d'altura, que va començar a prestar servei, "sense explicar en cap moment" amb el títol precís per executar les obres, indica la Fiscalia, que afegeix que entre setembre i octubre Telefónica va instal·lar en les mateixes dependències policials una altra antena, la qual cosa va provocar les queixes d'una part dels agents de la Guàrdia Urbana de Badalona a través d'un sindicat.

El desembre del 2012, davant de la dificultat dels tècnics de Vodafone per accedir al recinte i recarregar el combustible necessari per al seu funcionament, es va permetre que es connectés a la xarxa elèctrica de la comissaria, sense que la companyia telefònica abonés "cap import pels consums realitzats", que han estat xifrats en, almenys, 8.300 euros que finalment van ser assumits pel consistori.

Les dues antenes van funcionar entre 2013 i 2015 --any en què va canviar el govern municipal-- sense que els acusats, segons la Fiscalia, promoguessin algun expedient sancionador en matèria urbanística o mediambiental davant de "les flagrants infraccions que suposava l'existència d'aquestes instal·lacions", que van continuar prestant servei fins al 2018 i 2019, respectivament, quan les van desinstal·lar les companyies.

Per aquests fets la Fiscalia sol·licita dos anys i 10 mesos de presó, inhabilitació per a càrrec públic durant 10 anys i multa de 9.000 euros per a Albiol, mentre que per als altres dos acusats demana un any i mig de presó i multa com a cooperadors.

La Fiscalia demana que els acusats indemnitzin l'Ajuntament amb 17.448,27 euros i afegeix que, d'aquesta quantitat, respondran solidàriament Vodafone amb 6.562,08 euros i Movistar amb 10.886,19; a més, a Vodafone li demana que pagui els 8.300 euros del consum de llum de la comissaria de la Guàrdia Urbana que va abonar el consistori.