El jutge torna a denegar la llibertat d'Alves per la presumpta agressió sexual

El ministeri fiscal i l'acusació particular també s'hi oposen

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El tribunal de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha tornat a denegar al futbolista Dani Alves la seva petició de llibertat i manté la presó provisional, comunicada i sense fiança acordada el 20 de gener per la presumpta agressió sexual del 30 de desembre en una discoteca de la ciutat.

La interlocutòria consultada per Europa Press aquest dilluns explica que la representació d'Alves en va tornar a demanar la llibertat provisional el 7 de novembre, però el tribunal ho desestima perquè "es compleixen tots els requisits per acordar la presó provisional".

La defensa al·lega que han passat tres mesos des de l'anterior resolució en què li denagaven la llibertat, i que l'encausat ja fa nou mesos que està en presó provisional.

També exposa que s'han abonat 150.000 euros per a la víctima, "fet que suposaria l'aplicació de l'atenuant de reparació del dany, per la qual cosa es podria arribar a imposar una pena inferior als dos anys de presó".

A més a més, suggereix la imposició d'una mesura cautelar "menys onerosa", però tant el ministeri fiscal com l'acusació particular s'oposen a la posada en llibertat.

INSTRUCCIÓ

El jutge d'instrucció va argumentar que la mesura cautelar de presó provisional era necessària "per evitar el risc de fugida i, d'acord amb el que exposa en el recurs, no han variat les circumstàncies tingudes en compte per considerar l'existència d'aquest risc".

També es deia que Alves tenia arrelament al país, i assegura que "no s'al·lega cap altra causa que permeti arribar a la conclusió que ha augmentat aquest arrelament".

"En aquest cas, havent-se acordat l'obertura del judici oral, trobant-nos en el període intermedi on fins i tot en data 21 de novembre del 2023 s'ha presentat un escrit d'acusació pel ministeri fiscal, i sent, per tant, més a prop de la celebració del judici, no fa més que incrementar el risc de fugida abans referit", afegeix la interlocutòria.