El jutge suspèn les declaracions d'Errejón i Mouliaá i els cita el 24 d'abril

MADRID 27 març (EUROPA PRESS -
El jutge Arturo Zamarriego ha suspès aquest divendres les declaracions de l'exdiputat de Sumar Iñigo Errejón i de l'actriu Elisa Mouliaá per la querella que l'expolític va presentar contra ella per presumptes calúmnies i ha acordat citar-los el pròxim 24 d'abril.
Segons una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, la defensa de l'actriu ha presentat un justificant mèdic en què assegura que no hi pot assistir perquè s'ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica, per la qual cosa el jutge ha ajornat per segona vegada les declaracions, que inicialment estaven previstes al febrer.
"No participarem en aquest espectacle", ha declarat Errejón a la sortida dels jutjats després d'assabentar-se de la suspensió i ha assegurat tenir la "màxima confiança en el que decideixi la justícia", a més de "la confiança en què el temps anirà posant les coses al seu lloc".
Aquesta és la segona suspensió, i per "evitar més dilacions en el procés", el jutge ha donat un termini de tres dies a les parts per informar si hi ha algun impediment acreditat per comparèixer en la nova data acordada.
L'actriu havia sol·licitat suspendre la declaració per motius mèdics, però el jutge Arturo Zamarriego va rebutjar dijous la petició en no haver aportat l'informe mèdic sobre la seva "suposada malaltia".
Fonts de l'entorn d'Errejón han assegurat que Mouliaá "té més a guanyar a les televisions que als tribunals". "La maniobra processal fraudulenta de la Sra. Mouliaá i de la seva defensa finalment ha fet efecte", han afegit, després d'incidir que fa dies ja havien avisat el jutge "de la maniobra que pretenia" l'actriu "per no comparèixer".