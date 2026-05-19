El jutge situa Zapatero al capdavant d'una presumpta trama de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus ultra considera l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero com el presumpte líder d'una "estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències" per a "l'obtenció de beneficis econòmics".
Així consta en la interlocutòria amb la qual el jutge instructor, José Luis Calama, el cita a declarar com a investigat el pròxim 2 de juny i que ha subscrit el mateix tribunal.
Calama indica que la investigació ha permès constatar l'existència d'"una trama organitzada d'exercici il·lícit d'influències, estructuralment organitzada i liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, que hauria posat els seus contactes personals i la seva capacitat d'accés a alts càrrecs de l'administració al servei de tercers interessats a obtenir decisions favorables".
Aquesta suposada trama tindria com a finalitat "l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques a favor de tercers, principalment Plus ultra", l'aerolínia que va ser rescatada per l'executiu durant la pandèmia.
Segons el jutge instructor del cas, s'haurien utilitzat societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs "per exercir influències il·lícites, ocultar l'origen i destinació dels fons i obtenir beneficis econòmics a favor de tercers i de l'entramat".