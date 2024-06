El jutge diu a Begoña Gómez que continua investigant "dos blocs" de la causa

MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El jutge que investiga Begoña Gómez, dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, per fets que podrien ser constitutius d'un delicte de tràfic d'influències i un altre de corrupció en els negocis, ha respost a la defensa de la investigada que el seu jutjat continua investigant "dos blocs" que no tenen relació amb els contractes adjudicats a unes societats de l'empresari Juan Carlos Barrabés --part que es va quedar per avocació la Fiscalia Europea--.

En una providència, a la qual ha tingut accés Europa Press, el magistrat Juan Carlos Peinado respon així a l'escrit de la defensa de Gómez, dirigida per l'exministre Antonio Camacho, que la setmana passada va sol·licitar que aclarís quins fets conformen la causa després d'haver assumit la decisió de la Fiscalia Europea de quedar-se amb la part relativa a l'adjudicació dels contractes finançats amb fons europeus per l'entitat pública Red.es.

Peinado assenyala que en la resposta de l'Audiència Provincial de Madrid al recurs de la Fiscalia en què demanava arxivar el cas no s'ha d'entendre que rebutja que es continuï investigant per exemple el que té relació amb una possible intervenció de Gómez en el rescat de Globalia.

"És una interpretació subjectiva, que extreu una conclusió interessada i no ajustada a la realitat, ja que la interlocutòria que resol el recurs d'apel·lació no conté aquesta afirmació sense perjudici que es faci referència a aquests contractes com a indicatius de clars indicis", apunta el jutge.

Amb aquesta decisió, el jutge apuntala d'alguna manera la declaració com a investigada de Begoña Gómez, prevista el 5 de juliol.