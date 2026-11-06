El jutge rebutja investigar Zapatero per presumpte malversació

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra ha rebutjat investigar l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de malversació de cabals públics contra el criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que havia sol·licitat aquest extrem després de saber-se que l'exdirigent socialista no va entregar les joies intervingudes al seu despatx a Patrimoni de l'Estat.
En una interlocutòria recollida per Europa Press, l'instructor, José Luis Calama, argumenta que "no es pot afirmar que l'apropiació de les joies", que segons Zapatero van ser un regal personal del rei de l'Aràbia Saudita en una visita oficial a Espanya el 2007, "constituïssin patrimoni públic a efectes del delicte de malversació per la mera circumstància d'haver estat rebudes en consideració al càrrec".
Així mateix, en una altra interlocutòria a la qual ha tingut accés aquesta agència de notícies, el magistrat acorda paralitzar els procediments inspectors de l'Agència Tributària respecte a l'expresident, la seva dona i les seves filles, a més del soci i considerat amic de Zapatero, Julio Martínez Martínez i diverses societats vinculades a ells.