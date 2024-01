El jutge rebutja arxivar la investigació sobre els dos sospitosos de l'assassinat d'Helena Jubany

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El jutjat de primera instància 2 de Sabadell (Barcelona) ha rebutjat la sol·licitud dels dos sospitosos de l'assassinat d'Helena Jubany el 2001, que van demanar que s'arxivés la investigació.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest divendres, el jutge considera, igual que l'acusació particular i la Fiscalia, que és aviat per arxivar-los el cas perquè queden diligències per continuar la investigació.

En una altra interlocutòria, el jutge insta la Secció de Criminalística de la Universitat de Genètica Forense de la Universitat de Santiago de Compostel·la i la policia científica de Madrid perquè completin l'informe sobre les restes d'ADN al jersei que portava Jubany.