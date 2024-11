El jutge rastreja els comptes de Gómez i en reclama el certificat de matrimoni

Cita com a investigat el directiu de l'IE i exconseller madrileny Juan José Güemes per al 18 de desembre

El jutge Juan Carlos Peinado ha ordenat a la policia judicial "consultar la numeració dels comptes corrents en què figuri com a titular la investigada Begoña Gómez", dona del president del Govern central que investiga per presumpte tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i intrusisme. També ha reclamat al Registre Civil Únic de Madrid el "certificat literal de matrimoni" de la investigada.

En una providència, a la qual ha tingut accés Europa Press, el titular del jutjat d'instrucció 41 de Madrid ha acordat alhora fixar data per a la declaració com a investigat del directiu de l'IE Business School i exconseller de la Comunitat de Madrid amb Esperanza Aguirre, Juan José Güemes. L'ha citat per al pròxim 18 de desembre, a les 11.00 hores, mateix dia en el qual té previst anar la mateixa Begoña Gómez.

Güemes va comparèixer dilluns en qualitat de testimoni davant el jutge i en va sortir com a investigat després de reconèixer que havia donat l'ordre de contractar Begoña Gómez per dirigir l'África Center.

Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, el jutge --en l'interrogatori-- va apreciar contradiccions entre la declaració del directiu i la versió que va donar en seu judicial la directora de Recursos Humans de l'IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, sobre les raons que van portar a la contractació de la dona del president, per la qual cosa va veure pertinent que tornés a comparèixer amb un advocat.

En la resolució, l'instructor també ha ordenat que s'investigui en un altre jutjat madrileny Sonsoles Blanca Gil de Antuñano per un presumpte delicte de desobediència, "en no atendre el requeriment d'aquest jutjat en la seva compareixença realitzada el 16 d'octubre".

Aquesta bateria de diligències s'emmarca en la investigació que dirigeix el jutge sobre la feina de Begoña Gómez al capdavant de l'IE África Center, dependent de l'IE, entre 2018 i 2022.

Es dona la circumstància que en la denúncia de Manos Limpias --que va donar origen a la causa-- s'indicava que Air Europa "va pactar pagar 40.000 euros a l'any a l'África Center" i que aquest acord de Globalia i l'Institut d'Empresa incloïa el lliurament de 15.000 euros a l'any en vols de primera classe per a la dona del president del Govern central i el seu equip.