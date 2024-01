El jutge prorroga sis mesos la instrucció de la trama russa del procés

Creu que els investigats estaven al cas d'una possible guerra entre Rússia i Ucraïna

El jutge del jutjat d'instrucció 1, Joaquín Aguirre, ha prorrogat sis mesos la instrucció de la trama russa del procés, que implica, entre d'altres, l'exresponsable de Relacions Internacionals de CDC Víctor Terradellas; el cap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, i l'informàtic Jaume Cabaní.

En la interlocutòria, consultada per Europa Press aquest dilluns, han explicat que la pròrroga comença a comptar des que va concloure l'actual termini, el 27 de febrer, i s'allargarà sis mesos més.

A més, també detalla que s'ha de prorrogar la instrucció d'aquesta peça, ja que "és la peça de la qual deriven les altres peces separades de l'operació Voloh, per si cal practicar més diligències de prova comunes a les altres peces i fins que no acabin aquestes".

Després de revisar la documentació de la causa, el magistrat assegura que ha trobat "dades que identifiquen persones i confirmarien les estretes relacions personals existents entre alguns dels investigats amb individus de nacionalitat russa, alemanya o italiana", alguns mentre ocupaven càrrecs diplomàtics i tenien relacions amb els serveis secrets russos.

Segons el jutge, l'interès dels investigats era establir vincles d'"influència política i econòmica per a la desestabilització de la democràcia i la Unió Europea, conseqüències entre les quals es podria produir la sortida d'Espanya de la UE a causa de la independència unilateral de Catalunya amb el suport del Govern rus".

UCRAÏNA

En aquest sentit, al·ludeix a la presumpta previsió dels investigats que "comencés una guerra entre la Unió Europea i Rússia, és a dir (pel que sembla i segons es desprèn d'alguns missatges trobats al telèfon mòbil de l'investigat Terradellas) la invasió d'Ucraïna i la conseqüent limitació del subministrament de gas a Europa".

Seria aquest, diu el magistrat, "el primer pas important de l'estratègia política del Govern rus i el seu president Putin (de tendència política d'extrema dreta) per a la desestabilització de la democràcia i la Unió Europea".

Aguirre creu que encara hi ha molta documentació per revisar i la seva intenció és aprofundir en les relacions amb ciutadans russos, un d'ells, un exdiplomàtic que es va reunir amb Puigdemont a les Cases dels Canonges de Barcelona dies abans de la declaració unilateral d'independència, el 27 d'octubre del 2017.

També detalla una altra trobada propiciada suposadament per Terradellas, en la qual van participar un exmilitar rus i Jordi Sardà, que en la reunió va fer d'intèrpret i d'"enllaç amb el Govern rus".

ELSA ARTADI

Els emissaris russos també es van reunir amb l'exdirigent de Junts i persona de confiança de Puigdemont, Elsa Artadi, a l'hotel Colón de Barcelona, per parlar de "bitcoins".

Artadi va declarar en seu judicial que va participar en dues reunions amb Terradellas i dues persones més, "els noms dels quals va dir que no sabia", i que ella hi va assistir per indicacions que li havien donat d'anar-hi a escoltar i després informar-ne Puigdemont.

Segons Terradellas, el resultat de les converses de Puigdemont amb dos russos i Sardà en presència d'Artadi van ser perquè l'expresident "els va demanar que mantinguessin les converses amb ells (els russos)".

DAVID MADÍ

La interlocutòria també parla de converses entre Terradellas i David Madí, ex-alt càrrec de CDC, en què el primer li assegura que l'expresident li havia parlat de criptomonedes: "Hem d'anar cap a aquí".

"Sembla inferir-se que la intenció última és provocar un canvi en el model econòmic, transformant els recursos monetaris dels quals puguin disposar en l'actualitat o en el futur en criptomonedes amb la finalitat d'evitar les accions de control dels poders públics, com així es desprèn de l'afirmació que el mateix David Madí aporta a Víctor quan li diu que "ells" poden prohibir la pesseta, però no poden prohibir anar amb bitcoins", ha assegurat el jutge.

Aguirre també inclou en l'escrit un manuscrit de Terradellas en el qual apareix el nom de Putin, Trapero, Artadi i MHP (Molt Honorable President), tot i que "fins ara, els investigadors no han pogut aclarir la seva relació" en l'escrit.

JOSEP ALAY

També s'investiga el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Alay, ja que consten diverses converses entre ell i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, "que revelen de manera inequívoca els seus contactes amb alts dirigents" russos, i diversos viatges a Rússia.

El jutge exposa que aquests contactes amb personalitats russes "es van dur a terme tant abans de la suposada declaració d'independència com després, quan Terradellas ja no era el punt de contacte en l'àmbit rus" (en ser detingut) i va ser substituït per Alay.

Aquest dimarts, el ple del Congrés debatrà la proposició de llei d'amnistia per enviar-la al Senat, la votació final de la qual requereix el suport de la majoria absoluta de la cambra (176 vots) en tractar-se d'una llei orgànica.